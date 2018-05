Miguel Albuquerque diz que o ferry “vai estar esgotado todas as viagens”

“Andei muito tempo na rua e muita gente me perguntava pelo ferry. Se o número de pessoas que me pediu o ferry corresponder ao número de pessoas que vão andar, posso garantir que vai estar esgotado todas as viagens”. Foram estas as palavras de Miguel Albuquerque depois de inaugurar a nova boutique da Nespresso, no Madeira Shopping, esta tarde.

Sobre o facto da questão do ferry estar a agitar, de certa forma, a maré política na Região, o presidente do Governo Regional diz que “não tem agitado nada”, e isso deve-se, sobretudo, a “uns indivíduos que são sempre contra tudo”.

“Agora o ferry vem e são contra. Se ele for encarnado eles querem amarelo, se for norueguês eles vão dizer que querem chinês, se for de 30 metros querem de 31. É a vida. O que é importante referir é que cumprimos e vamos cumprir o nosso compromisso e espero que os madeirenses utilizem esta oportunidade que é dada para corresponder às expectativas da população. Agora, tenho de dizer que quem vai financiar esta operação é o Governo Regional quando devia ser o Estado”, atirou Miguel Albuquerque, relembrando que a primeira proposta foi feita no sentido de garantir a operação durante todo o ano, mas tal não foi possível.