Metade das lojas do Funchal sem videovigilância

Apenas 52% dos estabelecimentos comerciais da baixa do Funchal têm circuito interno de videovigilância e só uma minoria tem grades nas montras ou acessos. Estes dados fazem a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO, isto no dia em que arranca a segunda fase da operação ‘Comércio Seguro’ promovida pela Câmara do Funchal, em parceria com a Polícia e a ACIF.

Outra notícia em destaque dá conta de uma queixa-crime que o director do Estabelecimento Prisional do Funchal apresentou contra o presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional depois de feita uma denúncia de funções extra dos guardas.

O empate do Nacional na casa do Feirense num jogo em que os alvinegros viram dois golos serem anulados pelo videoárbitro, uma entrevista com o comandante do ‘Lobo Marinho’ João Bela no dia em que realiza a derradeira viagem inter-ilhas e o caso de uma mulher que foi apanhada a conduzir com 3,08 g/l de álcool no sangue são outras notícia com referências na primeira página.