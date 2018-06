Mercadinho inaugura fim da “era de esquecimento” da Camacha

O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz diz que “a era de esquecimento a que a Camacha esteve votada chegou ao fim”. Filipe Sousa falava no decorrer da inauguração do novo Mercadinho da Camacha, que foi hoje entregue à população.

“Não gosto de falar em inauguração, porque o que hoje estamos a fazer aqui é entregar esta infra-estrutura à população, porque foi com o dinheiro do povo que isto de fez e não com o dinheiro do presidente da Câmara”.

O autarca lembrou que este novo ciclo de investimento é possível depois de um trabalho de recuperação financeira e de responsabilidade, que “é para continuar”.

“Este mercado é o sinal claro de que o investimento regressou à Camacha após décadas de esquecimento. E fomos nós que quebramos este ciclo de abandono. Basta olhar para este mercado, para a revitalização do Largo da Achada e para a recuperação do parque infantil”, afirmou.

Filipe Sousa entende que o povo da Camacha tem finalmente razões para acreditar no futuro, porque a Câmara tem finalmente um rumo. Aliás, este rumo está bem vincado no lema que animará as Festas do Concelho já este mês. Revelou que o novo lema é ‘Santa Cruz Faz’.

Por sua vez, o presidente da Junta de Freguesia da Camacha, disse que é chegado um novo tempo naquela freguesia, prometendo trabalho em colaboração com a Câmara para finalmente dar aos camacheiros o investimento que merecem.