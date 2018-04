Melhor Via Verde do Medicamento do País

A partir de hoje, a Madeira com uma Via Verde do Medicamento e, enquanto a existente a nível nacional não for revista, será a melhor do País. Maria do Céu Machado, presidente do INFARMED, que esteve na assinatura do protocolo que formaliza a Via’, justificou com o facto de, por ser mais recente, tem mais substâncias e foi rubricado por todos os intervenientes da área do medicamento.

Pedro Ramos e Herberto Jesus consideraram o momento como histórico, no que respeita ao acesso ao medicamento por parte dos madeirenses, que são iguais aos demais portugueses, frisou o presidente do IASAÚDE. Uma posição assumida igualmente pela industria farmacêutica.

Para ter sucesso, tem de existir na Madeira uma base logística que permita ter a maior parte das substâncias, sendo essa uma posição unânime entre os subscritores do protocolo. Mas não chega, é necessário prever o transporte urgente de medicamentos junto das autoridades com responsabilidades no transporte aéreo. Aliás, esse desafio foi deixado pela indústria aos responsáveis políticos.