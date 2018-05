Melhor pizzaiolo madeirense eleito no Festival Italiano do Funchal

A Baixa do Funchal vai vestir as cores de Itália no fim-de-semana de 11 a 13 de Maio para receber o ‘Festival Italiano’ com o objectivo de para promover a arte, a gastronomia e a música transalpinas, tão apreciadas no mundo inteiro.

O ponto alto do evento é a eleição do melhor pizzaiolo madeirense, a ser escolhido de entre cerca de vinte participantes que irão colocar no prato de um júri conceituado os segredos do molho e da massa de uma verdadeira pizza napolitana, recentemente eleita pela UNESCO como Património Mundial Imaterial da Humanidade.

Segundo Michele Mezzero, presidente da Associazione Pizzaiuoli Napoletani in Portogallo (APNIP), co-organizador do evento com a Câmara Municipal do Funchal, a escolha da ilha da Madeira para a realização do festival “prende-se com a existência de muitas dezenas de pizzerias na ilha e do grande fluxo turístico do arquipélago”, o que vai permitir “uma divulgação ainda mais alargada da pizza e da arte de confeccioná-la, potenciando o negócio dos restaurantes locais”.

O ‘Troféu Regional do Pizzaiolo da Madeira’ acontece na Praça Almirante Reis, no domingo, dia 13 de Maio, entre as 12 e as 18 horas, com os participantes a mostrarem ao júri, onde pontifica o chef Rui Rodrigues, os seus dotes nas categorias ‘Pizza Arte’ e ‘Pizza Clássica’.

O primeiro classificado na categoria ‘Pizza Clássica’ vai integrar a Selecção Nacional de Pizzaiolos no Campeonato do Mundo da especialidade, a ter lugar em Nápoles, no próximo mês de Junho.

Portugal tem já pergaminhos neste campeonato internacional, tendo-se sagrado campeão do Mundo logo no ano de estreia, em 2016. Criatividade, sabores e o rigor no cumprimento dos métodos artesanais de confecção de uma receita secular serão aspectos a ter em conta pelo exigente júri.

No Funchal o espectáculo irá realizar-se ao ar livre e será aberto a toda a população, que poderá observar ao vivo a arte destes profissionais, provar algumas pizzas e assistir ao fascinante espectáculo de pizza acrobática.

Outras actividades

O vasto programa de eventos deste ‘Festival Italiano’ arranca na sexta-feira, dia 11, com destaque para a música italiana. A partir das 19 horas, um DJ Set Italiano vai mostrar as últimas tendências musicais daquelas paragens e, mais tarde, o duo Susy e Tino interpretará grandes clássicos da música italiana.

O sábado, dia 12, é dia de partilha, com alguns profissionais a proporcionarem ‘workshops’ sobre os segredos mais bem guardados da arte da pizza napolitana. mais tarde, pelas 14 horas, realiza-se um workshop de pizza e um almoço solidário com jovens e crianças da Musicarte e do Centro do Canto do Muro, seguido de um Laboratório Permanente de Pizza para Crianças, uma actividade pensada para os mais pequenos, para que possam, sob a supervisão de um pizzaiolo da Selecção Portuguesa, expressar o seu talento culinário.

E porque nem só de pizza se faz a gastronomia italiana, a Mercearia dos Avós, que também apoia o festival, vai organizar pelas 15h30 um ‘workshop’ de massa fresca, ocasião para aprender as técnicas ancestrais de preparação de uma ‘pasta’ única. A música volta ao final da tarde e dura até noite dentro animando as principais artérias da capital madeirense.

Organizado pela Associazione Pizzaiuoli Napoletani in Portogallo (APNIP) e pela Câmara do Funchal, este festival conta com o apoio da Mercearia dos Avós, Aromas e Sabores de Itália, e do chef Rui Rodrigues (que foi jurado no último campeonato realizado em Vila Nova de Gaia), e irá contar com a presença de importantes convidados. O município associa-se ao evento com o intuito de diversificar o calendário de eventos e de atrair mais publico às ruas da cidade.