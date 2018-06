Médico do SESARAM participa em evento internacional

O médico anestesista do Serviço de Saúde da RAM, Luís Vale, foi convidado a participar num evento internacional de emergência e trauma realizado entre os dias 22 e 26 de Maio de 2018, em São José dos Campos e em Campinas, no Brasil.

No dia 22 de Maio, o médico do SESARAM, nomeado, recentemente, pela International Association for Trauma Surgery and Intensive Care (IATSIC), como international faculty, participou no “Simpósio Internacional de Cirurgia de Urgência”, e nos cursos DATC e DSTC que se realizaram pela primeira vez no Brasil, nos dias 24, 25 e 26 de Maio, informou o Gabinete de Comunicação do SESARAM.

No simpósio, o médico especialista do SESARAM e instrutor internacional do MRMI (Medical Response to major Incidents) apresentou o tema “MRMI – a doutrina em catástrofe: Experiência da Madeira”, integrado na mesa “Atendimento a Desastres e Múltiplas Vítimas”.

O evento internacional, reuniu cerca de 170 participantes (médicos e estudantes de medicina), decorreu na Humanitas – Faculdade de Ciências Médicas e contou com a participação de outros três convidados portugueses, para além do médico anestesiologista do SESARAM, Luís Vale, a saber: os médicos cirurgiões Henrique Alexandrino e Carlos Mesquita (Centro Hospital e Universitário de Coimbra) e o médico anestesiologista, Sérgio Baptista.

O médico do SESARAM, Luís Vale, participou, na qualidade de instrutor, no Curso DATC (Definitive Anaesthetic Trauma Care Course / Cuidados Definitivos de Anestesia no Trauma), naquela que foi a primeira formação ministrada no Brasil pela IATSIC, em parceria com a Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado (SBAIT).

Este curso, pioneiro no Brasil, decorreu em simultâneo com o curso DSTC (Definitive Surgical Trauma Care / Cuidados Definitivos na Cirurgia de Trauma), no sentido de reforçar a importância do trabalho conjunto das equipas de cirurgia e anestesia perante situações de trauma.

“O convite dirigido a este profissional do SESARAM é o reconhecimento internacional pelo trabalho desenvolvido na Região Autónoma da Madeira, em matéria de resposta em situações de emergência e catástrofe”, conclui o SESARAM.