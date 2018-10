Mayor de Crawley em visita oficial ao Município da Calheta

O português Carlos Castro, Mayor da cidade de Crawley, em Inglaterra, inicia hoje uma visita oficial de três dias ao concelho da Calheta, a convite do Presidente da Câmara, Carlos Teles.

Entre hoje e domingo, Carlos Castro irá conhecer um pouco da realidade social, cultural, económica e empresarial deste concelho, numa troca de experiências que visa perspectivar iniciativas futuras e estreitar laços de cooperação com benefícios para os calhetenses que residem em Crawley e também para o desenvolvimento do concelho da Calheta. Temas como o Brexit, o emprego, a integração dos calhetenses em Crawley, a presença de produtos regionais e calhetenses, iniciativas culturais entre os dois Municípios e um possível acordo de geminação serão alguns dos temas a abordar nesta visita e a abrir caminho para o estreitar de relações entre as partes.

O Mayor terá assim a oportunidade de visitar as oito freguesias do concelho e conhecer vários espaços, como o Mudas, Museu de Arte Contemporânea da Madeira, o Centro de Maricultura da Calheta, os Engenhos da Calheta, a Quinta Pedagógica dos Prazeres, entre outros locais de interesse turístico.

No sábado, dia 6 de Outubro, realizar-se-á o jantar oficial com aproximadamente 100 calhetenses, que representam as diferentes forças vivas e instituições locais de cariz associativo cultural, humanitário, social e desportivo.