Devido às previsões de mau tempo para este fim de semana, o DIÁRIO alerta para o facto de que a entrega das edições impressas pode vir a ficar comprometida e/ou com atrasos significativos na distribuição. O DIÁRIO apela por isso à compreensão dos assinantes, recordando que a empresa está ao dispor para o esclarecimento de qualquer dúvida que surja, através do correio electrónico assinaturas@dnoticias.pt ou pela linha exclusiva do assinante 800 200 020.