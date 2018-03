‘Master of Wine Sarah Abbott’ visita a Região Demarcada da Madeira

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, I.P.-RAM (IVBAM), acolhe até dia 28 de Março, a ‘Master of Wine, Sarah Abbott’, que se desloca à Região Demarcada da Madeira, com o intuito de aprofundar os seus conhecimentos sobre a Região e sobre o Vinho Madeira.

Sarah Abbott, wine educator e consultora na área de vinhos faz parte do grupo de ‘elite’ de Masters of Wine, onde apenas existem 370 em todo o Mundo e estão espalhados por 28 países diferentes. ‘Master of Wine’ é o título mais importante, no mundo vínico e é atribuído, pelo Instituto de Masters of Wine, no Reino Unido, após formação e exame rigoroso, a alguém que demonstrou um conhecimento profundo e exaustivo sobre vinhos.

Neste âmbito, o IVBAM, em parceria com as empresas do sector, preparou para a ‘Master of Wine’ britânica, um roteiro que inclui um circuito de visitas às empresas produtoras e exportadoras de Vinho Madeira, visita às vinhas, bem como, a degustação de produtos típicos da Região em harmonia com os Vinhos da Madeira, proporcionando um maior conhecimento sobre este produto, como também, o testemunho da sua versatilidade.

De referir que o Reino Unido ocupa o 4º lugar da tabela de expedições do Vinho Madeira, em volume, e o 3º lugar em termos de valor, no que diz respeito à Comunidade Europeia, traduzindo-se, respectivamente, em 2017, num total de 306.869,60 litros correspondente a 2.301.983,35 euros.

A realização desta acção é cofinanciada em 85% por fundos comunitários, veiculados pelo Programa Madeira 14-20, sendo o restante montante suportado pelo orçamento regional.