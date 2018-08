Massa de ar tropical quente e seca motiva alerta da Câmara do Funchal

A Câmara Municipal do Funchal emitiu um comunicado a alertar para condições atmosféricas adversas relativamente a temperaturas altas e baixa humidade atmosférica.

Tal configura, segundo o documento assinado pelo vereador João Pedro Vieira, um aumento do risco de incêndio florestal. A CMF divulga diversos conselhos tendentes a sensibilizar a população a adoptar comportamentos preventivos que reduzam aquele risco.

“O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que, associado à aproximação e invasão de massa de ar tropical continental quente e seca, a partir de hoje dia 4 (sábado), uma subida generalizada da temperatura do ar, da ordem de 3 a 5 ⁰C nas regiões costeiras e 6 a 9 ⁰C, nas regiões montanhosas, sendo que até ao dia 6 (segunda-feira), deverão ser registados dias quentes em todo o Arquipélago da Madeira. As temperaturas máximas previstas nestes dias deverão variar entre 29 e 33 ⁰C, prevendo-se que os maiores valores sejam registados no dia 5 (domingo).

A esta massa de ar estarão associados valores baixos da humidade relativa do ar, inferiores a 30%, mais persistentes nas regiões montanhosas. Entre o dia 5 (domingo) e o dia 8 (quarta-feira), o vento de N ou NE, deverá ser temporariamente moderado a forte (30 a 45 km/h), em particular na parte leste da Ilha da Madeira e nas regiões montanhosas”, sublinha o comicado.

Face a estas previsões de condições atmosféricas adversas, no que concerne à persistência de temperaturas elevadas, de baixa humidade atmosférica relativa e de intensidade de vento significativa, a Câmara Municipal do Funchal, em consequência das atribuições e responsabilidades em matéria de Protecção Civil, recomenda o máximo cuidado no uso do fogo na área urbanizada do concelho, subscrevendo o mesmo tipo de recomendações emitidas pela Direcção Regional das Florestas e Conservação da Natureza e pelo Serviço Regional de Protecção Civil, relativamente às áreas incluídas na zona florestal do Concelho do Funchal e zonas adjacentes.



As recomendações da autarquia são as seguintes:

Adequação dos comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio florestal, nomeadamente com a adoção das necessárias medidas de prevenção e precaução evitando comportamentos como:

• A realização de fogueiras para recreio ou lazer, ou para confecção de alimentos;

• Utilização de equipamentos de queima e de combustão destinados à iluminação ou à confecção de alimentos;

• Queimar matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de exploração;

• O lançamento de balões com mecha acesa ou qualquer outro tipo de foguetes;

• Fumar ou fazer lume de qualquer tipo nos espaços florestais e vias que os circundem;

No mesmo contexto, comunica que ficam revogadas todas as licenças concedidas para lançamento de fogo-de-artifício, bem como para fogueiras e queimadas que foram objecto de parecer do Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal.



As licenças serão retomadas logo que as previsões das condições atmosféricas regressem aos seus valores habituais para esta época estival.