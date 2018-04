Marinha alerta para mau tempo no mar da Madeira e Porto Santo até domingo

A Marinha e a Autoridade Marítima Nacional alertam para as prováveis consequências do mau tempo e das condições adversidade em terra e no mar, na Região Autónoma da Madeira, durante o dia de hoje, sexta-feira, 20 Abril, e próximo fim-de-semana.

De acordo com a informação facultada pelo Comandante da Zona Marítima da Madeira, Capitão do Porto do Funchal e Capitão do Porto do Porto Santo, Paulo Jorge da Silva Ribeiro, o estado do mar irá permanecer adverso até domingo, dia 22 de Abril, nomeadamente na costa norte da Ilha da Madeira e em toda a Ilha de Porto Santo. “O alerta da Marinha é dirigido a toda a comunidade marítima que se encontra no mar, nos portos e nas marinas, bem como a toda a população em geral que frequente as zonas costeiras situadas a Norte e Noroeste das ilhas da Madeira e Porto Santo”, pode ler-se no comunicado.

As actuais previsões do IPMA - Instituto Português do Mar e da Atmosfera - indicam a ocorrência de agitação marítima forte do quadrante Noroeste, com uma altura significativa de cerca de 4 a 5 metros e vento dos quadrantes de Norte e Noroeste a rondar os 25 nós.

Assim, a Autoridade Marítima recomenda à população em geral, que evitem a prática de passeios junto ao litoral nas áreas a Norte e Noroeste do Arquipélago da Madeira, onde poderá ocorrer maior impacto de ondulação.

Aos pescadores lúdicos de pesca à cana, desaconselha-se a aproximação a zonas de arriba nas frentes costeiras anteriormente identificadas. Caso exista absoluta necessidade de se deslocar até à orla costeira, deverá manter-se uma atitude vigilante e ter sempre presente que nestas condições extremas, o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras

Os canais para as comunicações de emergência com o MRSC Funchal, bem como a linha de emergência telefónica (MRSC Funchal - tlf: 291 213 112) e os meios marítimos das Capitanias do Porto do Funchal e do Porto Santo, designadamente das Estações Salva-Vidas, encontram-se em permanente alerta e em prontidão para responder a pedidos de socorro no mar.