Marco Cabral vai para assessor de Amílcar Gonçalves

Miguel Albuquerque acaba de proceder algumas mexidas no seu gabinete de apoio.

Miguel Ângelo é o novo assessor de imprensa da Presidência do Governo Regional, sendo nomeado como adjunto.

O ex-assessor de Amílcar Gonçalves substitui Marco Cabral que por sua vez é nomeado técnico especialista afecto à secretaria dos Equipamentos e Infraestruturas para desempenhar as funções de assessor de imprensa.

Sabe o DIÁRIO que as nomeações com efeitos desde 1 de Junho, e que serão publicadas em breve no Jornal Oficial, abrangem ainda as até agora secretárias da Presidência do Governo. Elda Chaves é nomeada adjunta. Merícia Rochinha é nomeada técnica especialista.