Marco Cabral sai da Presidência do Governo

Marco Cabral já não presta funções na Presidência do Governo, isso mesmo foi transmitido a diversos colegas através de uma mensagem de despedida aos colegas. “Obrigado pela vossa colaboração. Estarei sempre disponível para o que precisarem. Boa sorte para quem me substituir. Estarei sempre disponível para ajudar”. Foi mais ou menos isto que escreveu. Uma surpresa para alguns que não contavam com esta saída repentina de um cargo com a importância que tinha.

Especula-se já quem assumirá o cargo de assessor de imprensa na Quinta Vigia.

Tentámos contactar Marco Cabral mas sem êxito.



Marco Cabral foi nomeado adjunto do gabinete do Presidente do Governo em outubro de 2016.

Foi entre 1992 e 2001 jornalista, apresentador, realizador de informação e coordenador substituto do desporto da RTP-Madeira, empresa de onde saiu para assessorar o então vice -presidente do executivo madeirense, João Cunha e Silva.

No actual governo começou por ser assessor na secretaria do Ambiente.

Miguel Ângelo é um dos nomes falados para substituir Cabral na Quinta Vigia.