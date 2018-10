Marcelo Rebelo de Sousa visita o Porto Santo nas comemorações dos 600 Anos

Marcelo Rebelo de Sousa visita o Porto Santo

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa visita, esta quinta-feira, o Porto Santo, no âmbito da Comemoração dos 600 Anos do Descobrimento da Madeira e Porto Santo.

Comemorações dos 600 anos do descobrimento da Madeira e Porto Santo

O programa de comemorações dos 600 anos do descobrimento da Madeira e Porto Santo, este ano, associam-se a visita do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao Porto Santo.

Programa:

9h30 – Missa na Igreja de Nossa Senhora da Piedade;

11h00 – Inauguração da escultura do Infante D. Henrique de Francisco Franco: Alameda Infante D. Henrique;

12h00 – Lançamento do livro ‘Para (um)a História do Porto Santo’ de Alberto Vieira, Graça Alves e Cláudia Faria: Salão Nobre dos Antigos Paços do Concelho;

13h00 – Visita à Casa Museu Colombo, onde será apresentado o projecto da ampliação do Museu;

13h30 – Almoço na Alameda do Infante;

16h00 – Encontro com agricultores no Campo Experimental do Farrobo;

16h45 – Visita ao Lar e Centro de Dia de Nossa Senhora da Piedade;

18h00 – Concerto pela Banda Municipal do Funchal ‘Os Artistas’ no Centro Cultural e de Congressos Porto Santo;

19h30 – Espectáculo de fogo de artifício (Cais da Cidade Vila Baleia).

Concertos no Porto Santo

O concerto comemorativo 600 anos da descoberta da ilha do Porto Santo inicia-se pelas 21h30, na Praça do Barqueiro e é composto pela actuação dos seguintes artistas: Cláudia Sousa, Mariana Menezes e Volodymyr Kerekesh, Aniko Harangi e Maria Ferreira.

Exposição fotográfica

O antigo edifício da Câmara Municipal de Porto Santo acolhe uma exposição de fotografia com as imagens captadas pelo Padre Eduardo Pereira, autor da clássica obra ‘As Ilhas de Zargo’, aquando da sua passagem pela “ilha dourada”.

As fotografias são de âmbito etnográfico e sociológico, representam as paisagens humanizadas e as cenas do quotidiano e constituem documentos significativos para o conhecimento da história e da cultura do Porto Santo.

Dia do ‘Pão por Deus’

Terá lugar no Parque Temático da Madeira, entre as 10 horas e as 15 horas, a comemoração das tradições do ‘Pão por Deus’.

Programa de actividades:

10h00 – Confecção dos bolos de milho

12h30 – Confecção das rosquilhas

13h00 – Magusto

14h30 – Entrega dos sacos do Pão por Deus

15h00 – Esbanga do Milho com os “Lírios do Norte”

Festa do ‘Pão por Deus’ em São Roque do Faial

No Dia de Todos os Santos, também conhecido por dia do ‘Pão por Deus’, a Casa do Povo de São Roque do Faial, mais concretamente o seu Grupo Recreativo, comemora o dia aludindo às “velhas” tradições.

Durante a missa das 9 horas, no ofertório, o grupo irá fazer uma romagem ao Padre Abraão Marcos, pároco da Igreja de São Roque do Faial, onde serão entregues produtos da época: castanhas, nozes, figos, pêros, entre outros frutos, sempre ao som de música e cantares próprios daquele dia.

As 10h30, o grupo passará pela Junta de Freguesia, onde irá entregar o ‘Pão por Deus’ ao presidente. Posteriormente há um convívio oferecido pela Junta de Freguesia de São Roque do Faial, aos participantes naquele evento.

A Casa do Povo pretende com este tipo de iniciativas manter vivas as tradições desta freguesia e ir incutindo nos mais novos a importância deste tipo de costumes e tradições.

Rita Andrade visita a ‘Cidade do Empreendedor’

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, visita esta quinta-feira, pelas 17 horas, a ‘Cidade do Empreendedor’, no Madeira Tecnopólo.

A ‘Cidade do Empreendedor’ é um evento que compreende várias iniciativas com o objectivo de informar, apoiar, promover e potenciar ideias, negócios, qualidades e características dos jovens da Madeira em todos os sectores da actividade económica, potenciando a promoção de casos de sucesso, de oportunidades de investimento e da criação de emprego e de empresas na Madeira.

Banda Municipal de Machico celebra 122 anos

A Banda Municipal de Machico comemora 122 anos. Esta data será celebrada no restaurante ‘O Pescador’, em Machico, pelas 13 horas e conta com a presença do secretário regional da Saúde, Pedro Ramos. A Banda Municipal de Machico, fundada à 1 de novembro de 1896, conta actualmente com 45 elementos, 22 jovens na escola de formação e ainda alguns agrupamentos artísticos.

Orquestra de Bandolins da Madeira regressa Teatro Baltazar Dias

A Orquestra de Bandolins da Madeira regressa com aos concertos no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Dirigida pelo Maestro André Martins, a orquestra é composta por 27 executantes com idades compreendidas entre os 12 e os 40 anos, e o seu repertório é constituído por peças musicais clássicas de compositores como Kètèlbey, Vivaldi, Ponchieli, Strauss, entre outros.

O concerto decorre, esta quinta-feira, a partir das 18 horas, tendo a duração aproximada de 60 minutos. O bilhete tem um custo de 20 euros por pessoa.

Torneio de ténis

O Smash Ténis Clube e os seus parceiros Clube Ténis Funchal, Club Sport Marítimo e Clube Desportivo Barreirense organizam o Torneio Ternura destinado ao escalão Seniores, Veteranos +45 e Veteranos +60. A prova inicia, esta quinta-feira, no campo de ténis do Clube Ténis Funchal, tendo mais dois dias de torneio, à 3 e 4 de Novembro.

Os Fashion Days regressam ao Madeira Shopping

Esta quinta-feira, os Fashion Days estão de regresso ao Madeira Shopping com consultoria de imagem especializada e sessões de maquilhagem, tudo gratuito. Decorre até dia 4 de Novembro, num evento todo dedicado à moda e beleza, no qual os visitantes do centro comercial têm a oportunidade de ficar a conhecer os ‘looks’ e inspirações da estação.