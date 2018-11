Marcelo elogiou ex-presidente do Liceu, Jorge Moreira

No seu discurso realizado no Auditório do Liceu Jaime Moniz, Marcelo elogiou o ex-presidente do Liceu, Jorge Moreira, “que não envelhece” desde que o conhece, há sensivelmente duas décadas. Jorge Moreira havia sido minutos antes ovacionado pela plateia, depois dos rasgados elogios da sua sucessora.

Marcelo voltou a sublinhar a sua condição de professor que é “o que mais prazer” lhe dá, ou seja, “era e é a maior paixão da minha vida”, disse.

O discurso de Marcelo foi feito fora do púlpito e de improviso.

Na fila da frente, Albuquerque e Cafôfo estão sentados lado a lado. O presidente do GR volta a adoptar uma postura ‘inclinada’ em sentido contrário ao seu homólogo da autarquia, desta feita ‘encostado’ ao Representante da República, Ireneu Barreto.