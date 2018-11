Marcelo diz que Porto Santo vai receber em breve férias abertas

O presidente da República salientou hoje na ilha dourada que em breve haverá férias abertas no Porto Santo. Marcelo ouviu preocupações e reivindicações das pessoas em relação ao isolamento da ilha no Inverno e à falta de transporte de e para a ilha.

Foi o que fez Luís Bettencourt, um morador que acabou por interpelar Marcelo sobre os transportes de e para a Ilha Dourada. O inverno rigoroso e a pouca população fazem com que os transportes sejam reduzidos no Porto Santo e os preços praticados pela TAP sejam “escandalosos”. As opções são escassas com os residentes a terem apenas uma ligação aérea, obrigando a uma audência de pelo menos uma semana fora da ilha.

Pediu, em nome da população porto-santense, que interfira nesse sentido junto do Governo da República.