Marcelo deve marcar as ‘regionais’ para 22 de Setembro

O Presidente da República deverá marcara as eleições legislativas regionais para o dia 22 de Setembro de 2019. Essa foi a data mais consensual entre os partidos que Marcelo Rebelo de Sousa ouviu, no Palácio de São Lourenço. Precisamente a data que o DIÁRIO já tinha referido como a mais provável, se o objectivo fosse afastar ao máximo as eleições regionais e nacionais.

“Ouvi todos os partidos e o senhor deputado e independente e houve um consenso esmagador, no sentido, primeiro de não haver coincidência de datas eleitoais, em segundo lugar de haver uma primazia das eleições da Assembleia Legislativa da Madeira e, terceiro, de se apontar para uma data no final de Setembro, mais especificamente no dia 22 de Setembro. Irei proceder à audição dos partidos com assento na AR para, depois, ter o panorama global e, em devido tempo, haverá a marcação formal das eleições”, afirmou o Presidente da República.

Em forma de balanço à visita, Marcelo começou por destacar a primeira etapa, no Porto Santo, nas comemorações dos 600 Anos do Descobrimento. “Foram um momento único, singular e queria felicitar os porto-santenses e, por extensão os madeirenses. Foi uma afirmação de força para o futuro”, sublinha.

O Presidente da República também destaca as reivindicações regionais que foi ouvindo ao longo de dois dias.

“Registei uma série de pontos de vista, reivindicações ou preocupações que têm a ver com questões de mobilidade ou de saúde e outras de afirmação da autonomia político-administrativa da Madeira e de relacionamento institucional com os órgãos de soberania. Tomei a devida nota, como também tomei das preocupações dos lesados do Banif para, naturalmente, acompanhar o processo”.