Mar agitado coloca Madeira no ‘laranja’ amanhã à tarde

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso amarelo para a ilha da Madeira relacionado com a agitação marítima na Costa Norte. O aviso entra em vigor às 6 horas da madrugada de amanhã, segunda-feira, até ao meio-dia, altura em que se prevê um agravamento nas condições meteorológicas, passando a vigorar o aviso laranja, o terceiro mais grave na escala de quatro.

O laranja estará activo até à meia-noite desta segunda-feira, com ondas de Norte com 5 a 6 metros, podendo atingir a altura máxima de 11 metros. O aviso voltará a diminuir para amarelo entre a meia-noite e as 9 horas da manhã de terça-feira. As mesmas previsões são extensivas à ilha do Porto Santo para esta segunda-feira, 9 de Abril.

O vento terá também aviso amarelo em toda a ilha, prevendo-se rajadas que poderão atingir os 75 Km/h, entre as 23h50 deste domingo até às 21 horas de amanhã. Nas regiões montanhosas a intensidade do vento poderá atingir os 95 Km/h entre as 21 horas de hoje até às 21 horas de amanhã.