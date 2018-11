Mar agitado a Norte em dia de nuvens e com possibilidade de chuva

Mantém-se em vigor até à meia-noite de hoje o aviso amarelo para agitação marítima na Costa Norte da ilha da Madeira e para o Porto Santo, com ondas entre os 4 a 5 metros de altura de Noroeste, tendo por isto a Capitania do Porto do Funchal lançado um alerta para a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, até às 6 horas de amanhã, com a recomendação para os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.

Quanto ao estado do tempo para hoje, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera antecipa um dia com períodos de céu muito nublado, possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e vento fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante Norte.

No Funchal, o dia também será de muitas nuvens em alguns períodos. O vento será inferior a 15 km/h, a temperatura do ar vai estar entre os 17ºC de mínima e os 22ºC de máxima, o mesmo em Câmara de Lobos. São Vicente, Santana, Porto Santo e Santa Cruz ficam-se pelos 21ºC de máxima. Porto Moniz, Ponta do Pargo, Machico e Caniçal, pelos 20ºC, Santana pelos 19ºC. Ponta do Sol chega nesta sexta-feira aos 23ºC de máxima, sendo o local mais quente, a par do Lido.

No mar, como referido, a Norte vai estar agitado. Na costa Sul, o mar estará mais calmo, com a ondulação a não ultrapassar 1,5 metros, de Sudoeste. A temperatura desceu para os 21ºC.