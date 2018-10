Mapa integrado no caderno de encargos da concessão do Forte de São João Baptista desmente esclarecimento do Governo

O mapa integrado no caderno de encargos da concessão do Forte de São João Baptista, a que o DIÁRIO teve acesso, desmente categoricamente o esclarecimento acabado de emitir pela Vice-presidência do Governo Regional.

Aliás, basta comparar a área de concessão com os proprietários das parcelas. Assim se comprova o que foi escrito na manchete desta terça-feira do DIÁRIO de Notícias, que foi tema dominante da sessão solene de hoje do Dia do Concelho de Machico.

De resto, subsistem dúvidas na concessão: como é que o Governo Regional concessiona um empreendimento sabendo que não tem acesso?