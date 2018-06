Manuel António chega-se à frente

O delfim de Alberto João Jardim e seu ex-secretário da Agricultura está a intensificar contactos no terreno, com vista a uma quase certa candidatura à liderança do PSD-M. O ‘efeito Cafôfo’, no PS, está a inquietar o universo social-democrata. Esta é a manchete da edição de hoje do DIÁRIO.

Outro político em foco é Rui Barreto, candidato assumido à liderança do CDS-M. Na primeira entrevista que concede após a confirmação, refere que o poder partilhado serve melhor as populações do que o poder absoluto. O deputado diz ainda que o partido está a prepara-se para governar.

O suspeito do homicídio que chocou o Funchal foi assistido no Hospital Dr. Nélio Mendonça. Hoje deverá ser apresentado a tribunal.

Na edição de hoje damos grande destaque ao sítio dos Salgados, na Camacha. Saiba porquê.

Noticiamos também que o Governo vai avançar com a pavimentação das ruas 31 de Janeiro e 5 de Outubro, já a partir da próxima semana. Um milhão de euros é o valor do investimento.

Não perca nesta edição tudo sobre o Mundial Rússia 2018, que se inicia na próxima quinta-feira.