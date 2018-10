Manchas escuras na pele depois do Verão? Temos o tratamento ideal para si!

A partir dos 30 anos, e principalmente depois do Verão, muitas mulheres deparam-se com o aparecimento/intensificação na pele de algumas irregularidades de pigmentação, em várias zonas do rosto (como bochechas, lábio superior, testa, queixo), nas costas da mão, na zona do decote, entre outras. As manchas são um problema comum e que surgem devido a diversos factores externos e internos como:

- radiação solar

- questões genéticas

- processos inflamatórios

- alterações hormonais

- envelhecimento

- exposição a químicos

- medicação

Contudo, no Luísa Correia – Centro de Estética Avançada encontrará um método despigmentante profissional, de referência a nível mundial, que elimina, de forma integral, as manchas existentes e previne o seu aparecimento para um resultado rápido!

Esta é a altura ideal para este tipo de tratamento, visto que é recomendável a realização deste tratamento despigmentante profissional correctivo depois do Verão, ou seja, durante o Outono ou o Inverno, na ausência do factor solar.

Consulte-nos e tire todas as dúvidas sobre este tratamento inovador. Connosco estará nas mãos de profissionais certificados!

