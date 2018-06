Maldita contrafacção

A GNR apreendeu, no ano passado, 3.397 artigos contrafeitos, no valor de mais de 80 mil euros, o equivalente a 8,8% do total nacional. Vestuário, acessórios de moda e perfumes estão no topo das apreensões que motivaram 17 autos-crime na Madeira. É este o assunto que faz manchete esta quinta-feira na edição em papel do DIÁRIO de Notícias.

A capa surge com uma grande e impactante foto de Cristiano Ronaldo, com os olhos postos na bola, durante o treino de ontem, na Rússia. “Há um sonho que nos guia” é o título que acompanha a imagem. O Mundial’2018 começa hoje na Rússia e nesta edição damos-lhe números e craques, ambições e até uma surpreendente demissão. Tudo para ler nas páginas de Desporto do DIÁRIO e num suplemento especial que hoje publicamos. Ainda na área do futebol, destaque para uma entrevista com a madeirense Fátima Pinto que confidencia que o futebol feminino tem problema de formação.

Na capa há ainda três chamadas: Pena máxima para triplo homicida; 7.327 alunos vão a exame - Provas finais do 9.º ano e exames do ensino secundário começam na próxima semana; e Governo explica vencimentos dos directores.

