Mais um voo da TAP com origem em Lisboa e destino à Madeira cancelado

A TAP cancelou mais um voo com saída de Lisboa e destino à Madeira no dia de hoje.



O TP1688, operado por um A319, com saída prevista do Aeroporto Humberto Delgado às 23h30 e chegada ao Funchal pelas 1h da madrugada de amanhã, foi cancelado.



O cancelamento da viagem vai fazer que um dos primeiros voos de amanhã com destino a Lisboa ou Porto não se efectue.



O DIÁRIO está a tentar uma explicação da parte da companhia, mas até ao presente tal não foi possível.



Entretanto e como noticiamos um grupo de 200 alunos madeirenses está a ter dificuldades em regressar à Madeira depois da viagem de finalistas a Punta Umbria, Espanha, devido ao cancelamento do voo da TAP, marcado para as 19h25 de hoje, entre Lisboa e a Madeira.