Mais três prémios para os vinhos da Madeira Vintners

A equipa feminina da Cooperativa Agrícola do Funchal (CAF), a Madeira Vintners, continua a ganhar prémios internacionais, os mais recentes foram na passada terça-feira, no concurso ‘Vino y Mujer’, de onde trouxe três prémios de Diamante na XI edição da competição. A cerimónia teve lugar em Madrid.

O concurso avaliou 168 vinhos de 14 países de quatro continentes, tendo atribuído a marca diamante aos vinhos Madeira Vintners 5 anos Doce; Madeira Vintners 5 anos Seco; e Madeira Vintners 5 anos Meio Seco.

Já este ano, no final de Abril, a Madeira Vintners trouxe para casa o prémio ‘Gran Mezquita’ para o Madeira Vintners 5 anos Doce; o ouro para o Madeira Vintners 5 anos Seco’; e a prata para os Madeira Vintners 5 anos Meio Seco e Madeira Vintners 5 anos Meio Doce nos XXIV Prémios Mezquita. Também em 2016 e 2017 obtiveram distinções de prata e ouro para os primeiros vinhos lançados.

O ‘Vino y Mujer’ procura distinguir a mulher no sector do vinho, tendo o patrocínio oficial da OIV – Organização Internacional da Vinha e do Vinho. O júri é composto unicamente por mulheres especialistas na área, desde enólogas e sommeliers a gestoras comerciais, prescritoras e jornalistas.