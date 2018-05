Mais Porto Santo questiona Governo da República sobre a ligação aérea com o Porto Santo

Através de um comunicado dirigido hoje à imprensa, o Mais Porto Santo questionou o Governo da República sobre a ligação aérea com o Porto Santo.

“O Gabinete do Ministro do Planeamento e das Infra-estruturas anunciou que a companhia aérea espanhola foi autorizada a aceitar a marcação de reservas para os voos a partir de 5 de Junho, garantindo dessa forma a continuidade de um serviço da máxima importância para os porto-santenses e de todos aqueles que nos visitam”, refere o Mais Porto Santo, frisando todavia que “continua por explicar se a Binter cumpriu o caderno de encargos do concurso público internacional, isto é, se a operação será feita entre as ilhas do Porto Santo e da Madeira, e não ao contrário, como previa o caderno de encargos, e se entre os meses de Outubro e Abril estão garantidas no mínimo duas ligações diárias”.

“Os porto-santenses exigem saber a verdade, não um ‘show-off’ indecoroso, que foi perpetrado pelo ex-presidente da Câmara, de forma tirana, chamando a si o sucesso e a responsabilidade de um anuncio que, neste momento, não passa de um atentado à dignidade da população do Porto Santo”, diz o vereador José António Castro, em jeito de crítica ao poder autárquico local.

“Temos o direito de saber os contornos do acordo feito com a Binter, os moldes em que funcionará a operação e se os verdadeiros interesses da nossa população estão assegurados, não apenas o de alguns, daqueles que continuam na vida política a aproveitarem-se de quem mais precisa”, considera José António Castro, que também questiona a postura do Governo Regional neste processo.

“Se o Governo Regional está mesmo preocupado com os porto-santenses poderia, perfeitamente, decidir-se pela atribuição de um subsídio ao residentes no Porto Santo, que ajudasse a esbater as vergonhosas taxas aeroportuárias a que estamos obrigados a pagar. Se há milhões para investir numa ligação marítima deficitária, entre o Funchal e Portimão, que vai custar aos madeirenses quase o mesmo do que uma ligação marítima entre a Madeira e o Porto Santo, com claros prejuízos para o turismo no Porto Santo, também os porto-santenses deveriam ser compensados por quem não consegue defender a redução das taxas aeroportuárias”, sustenta o líder do movimento independente.