Mais Porto Santo propõe manuais escolares gratuitos e a devolução total da receita do IRS

O Mais Porto Santo vai apresentar no Orçamento camarário para 2019, propostas que vão de encontro aos interesses da população porto-santense, nomeadamente um “fundamental apoio às famílias na aquisição de manuais e de material escolar a todos os alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico, bem como a devolução total da receita de 5% que a câmara arrecada com o IRS”. A juntar a estas propostas, o movimento acrescenta a criação de uma central de atendimento por uma empresa tecnológica que “já encetou contactos com a edilidade, e que promete empregar muitos jovens da nossa Ilha”.

Estas são para já as exigências que o Mais Porto Santo pretende fazer no Orçamento de 2019, acusando o executivo camarário de não solicitar à oposição contributos válidos.

“Apesar desta postura, garantimos ao nosso eleitorado que mais propostas apresentaremos nas próximas semanas, na certeza de que não serão desmedidas, nem de difícil concretização, pois estamos perfeitamente conscientes e cientes dos graves problemas financeiros com que se debate o município, e que resulta de gestões danosas dos dois partidos do bloco central, PSD e PS”, diz o Mais Porto Santo, afirmando que a falta de dinheiro e de verbas “não pode servir de desculpa para tudo”.

O movimento aponta ao que considera ser “manobras de vitimização que o PSD-Madeira anda a promover por ter perdido os poderes absolutos, com a revogação da delegação de competências do ainda presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, que o próprio líder da autarquia e o seu vice-presidente votaram a favor, vá lá entender-se porquê, demonstrativa da incompetência da governação social-democrata, que resulta da má influência dos governantes madeirenses, que andam obcecados com o próprio ego, e de um deputado que não sabe defender quem lhe deu comer”.

As acusações continuam com a “tentativa camuflada de passar uma proposta de revogação de competências da Câmara Municipal do Porto Santo, no presidente Idalino Vasconcelos, no âmbito da Lei 75/2013 de 12 de Setembro, apresentada pelo próprio presidente do município, que deixaria, sim, ingovernável a gestão diária da autarquia, quando o Mais Porto Santo limitou-se a propor a revogação dos poderes de Idalino Vasconcelos ao nível do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), Contratação Pública e Administração Geral, como forma de melhor controlar a gestão e o quotidiano do município, consequência da desastrosa administração do município, continua o PSD-Porto Santo, sob o manto de quem governa e manda ainda da Madeira, a tentar confundir a opinião pública porto-santense, afirmando que o Orçamento da Câmara Municipal do Porto Santo será chumbado por este movimento de cidadãos independentes e que, assim, o futuro da autarquia ficará ainda mais comprometido”.