‘Mais Porto Santo’ lamenta que Costa não tenha abordado as questões da ilha dourada

O movimento Mais Porto Santo denuncia, “mais uma vez”, a forma como os porto-santenses continuam a ser esquecidos e tratados pelos governos da República e da Madeira.

“Tal como esperávamos, a visita do primeiro-ministro ao arquipélago da Madeira não trouxe nada de novo para o Porto Santo”, começa por dizer José António Castro, “ao contrário do que andou a apregoar o Vereador Filipe Menezes de Oliveira”, acusando-o de “anda mais preocupado em defender o Governo da República do que propriamente os interesses dos porto-santenses”.

Lamentou o facto de António Costa não ter pronunciado “uma única palavra sobre a adjudicação do concurso internacional para a linha regular entre a Madeira e o Porto Santo”, acto que considera “vergonhoso, lamentável e ofensivo à dignidade da população”, mostrando falta de interesse na questão da continuidade territorial. A situação fica mais grave “quando é defendida por alguns socialistas do Porto Santo, como é o caso do Vereador Filipe Menezes de Oliveira, que anunciou, em alto e bom som, ter-se reunido diversas vezes com o Ministro e o Secretário de Estado das Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente, mas que trouxe sempre uma mão cheia de nada”. Acusa ainda o Governo Regional de ser responsável pelo “concurso público para a ligação inter-ilhas não estar resolvido”, referindo que a “preocupação do actual executivo madeirense é somente para com o novo hospital e a deficitária ligação de ferry entre o Funchal e Portimão”. O resto, diz, “é paisagem”, com a Câmara do Porto Santo a “assobiar para o lado”, limitando-se a “acusar o Governo da República de nada fazer, ainda que esteja perfeitamente ciente de que uma intervenção mais séria e humana por parte de quem governa os destinos do arquipélago ajudaria a resolver este impasse, que tem graves prejuízos para a população e, naturalmente, para a economia do Porto Santo”, frisa o Vereador do movimento de cidadãos independentes, que promete não desistir de lutar.

“Se somos obrigados a pagar a autoestradas fantasmas que se construíram no País, que vão custar aos portugueses até 2043 a módica quantia de 440 milhões de euros ano, temos de conseguir responsabilizar os governos da República e da Madeira para uma solução rápida sobre o concurso público internacional de concessão dos serviços regulares na rota Porto Santo/Madeira, que vai custar a mísera quantia de 5,6 milhões de euros por um período de três anos”, diz José António Castro que apoia um “protesto, com a revolta do povo”, em defesa do Porto Santo.