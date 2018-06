Mais Porto Santo exige auditoria à área financeira do município

O Mais Porto Santo revela que, na última reunião de Câmara, votou contra a proposta de aprovação de documentos de prestação de contas consolidadas do município do Porto Santo para os anos de 2016 e 2017.

“Enquanto a Câmara Municipal do Porto Santo não assumir uma auditoria e área financeira do município, que foi requerida pelo movimento Mais Porto Santo, em Outubro do ano passado, para apuramento da real situação económica da autarquia, vamos reprovar todas as contas. Temos de ser coerentes e seguir uma linha orientadora que defendemos desde a primeira hora em que fomos eleitos, na defesa dos interesses da nossa população”, garante o vereador José António Castro, recordando que a prestação de contas em causa “são essencialmente da gestão PS”, sem encontrar uma explicação para a contínua recusa de apuramento dos exercícios financeiros da última década.

Além disso, refere que “se dizem que não há indícios de situações irregulares que possam constituir ilícitos ou desvirtuamento que fundamentem a preocupação dos porto-santenses em relação às contas da Câmara, porque não avançam com a contratação de uma auditoria externa”.

Estão com medo de quê?”, questiona o líder do movimento de cidadãos, fazendo questão de recordar que “o Revisor Oficial de Contas que apontou no sentido de serem aprovados os documentos, disse que essa era uma mera opinião, não sendo taxativamente uma aprovação implícita”.

“Perante esta posição só poderíamos votar contra, prometendo que não vamos desistir de lutar pela verdade, porque a Câmara Municipal do Porto Santo vive hoje um quadro financeiro muito débil, não consegue acudir e ajudar quem tanto necessita, sendo premente, de uma vez por todas, saber se houve ou não ilegalidades”, aponta José António Castro, acrescentando que “a Câmara Municipal do Porto Santo vive em asfixia financeira e não percebemos porque insistem o PSD e o PS em andar de braço dado no que às contas do município diz respeito. E ainda dizem que o bloco central não funciona. Está mais do que visto que apurar responsabilidades não interessa a estes dois partidos. Só lhes interessa disfarçar incompetências”.

Aponta ainda que, na última reunião ordinária, o Mais Porto Santo também votou contra a proposta de nomeação de auditor externo, aprovação e autorização de repartição de encargos, e assunção de compromissos plurianuais.

“O PSD que reprovou estes mesmos técnicos, não tem muito tempo, alvitrando uma má gestão financeira, questionando inclusive a sua competência, apresenta agora uma proposta para a renovação dos seus serviços. Sinceramente, não entendemos esta atitude e postura. Não temos nada contra as pessoas em causa mas estes procedimentos, com a conivência do PS, uma vez mais, obrigam-nos a desconfiar e a votar contra”, explicou José António Castro.