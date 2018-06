Mais Porto Santo diz que não anda a brincar aos ralis

Numa nota de imprensa à redacção, o Mais Porto Santo esclarece à “vice-presidência do Governo Regional da Madeira que nunca afirmou, em momento algum, que a dívida da Câmara Municipal do Porto Santo à empresa Farrobo – Sociedade de Construções, pertença ao grupo Tecnovia, de cerca de um milhão de euros, que vai começar a ser paga mensalmente durante 40 meses, na ordem dos 25 mil euros mês, era da responsabilidade do Executivo madeirense”.

“Na altura em que se executaram as obras de construção do canil/gatil do Porto Santo e da estrada de acesso à Igreja de São Pedro, a mando do Governo Regional, decorria o ano de 2006, andava, provavelmente, o vice-presidente do Governo Regional a tentar brincar aos ralis, daí que não esteja recordado de como era a política governativa de então, isto é, de mandar fazer mesmo sem meios para justificar os investimentos. Desde então, passaram-se doze anos, só que agora, num momento de grande sacrifício para os porto-santenses, fomos obrigados a validar o pagamento de um calote monstruoso, sob pena das contas do município ficarem congeladas e dos problemas agravarem-se ainda mais. Mas a dívida é naturalmente da Câmara Municipal do Porto Santo, que tem de assumir esse ónus, apesar dos graves danos colaterais para o povo porto-santense, daí que tenhamos procurado sensibilizar o Governo Regional para ser solidário para com quem passa fome e continua a sofrer privações atrozes. Em vez disso, o vice-presidente do Governo Regional considerou caluniosas as nossas pretensões, talvez como forma de disfarçar a necessidade continuar a brincar aos ralis, como ficou provado com o aumento do financiamento a uma prova automobilística, uma paixão que temos de respeitar, mas que nos parece redutora na governação de uma Região, quando há tantas pessoas a passar privações”, esclarece José António Castro, vereador do movimento de cidadãos, não se coibindo de frisar que o executivo madeirense só se mostra preocupado com Porto Santo para a fotografia.

Além disso, refere que “ouvimos constantemente o Governo Regional da Madeira a exigir solidariedade ao Governo da República, em matérias como o hospital e transportes, mas deu-se ao luxo de financiar uma linha marítima entre o Funchal e Portimão que custa a cada passageiro apenas mais um euro e vinte e seis cêntimos comparativamente com aquilo que pagam os madeirenses para se deslocarem ao Porto Santo”.

“Onde está a coerência do vice-presidente nesta concorrência desleal? Destes dossiés, que apenas são explorados para o show-off,será também calunioso falar? Talvez mas porque o nosso rali é lutar por quem nos elegeu e por melhores condições de vida dos porto-santenses, vamos continuar a exigir solidariedade, acelerando até à meta da justiça”, promete José António Castro.