Mais Porto Santo desafia Governo a estender subsídio de mobilidade aos três meses de Verão

“Uma vez que o Governo Regional resolveu assumir, sem preconceitos ou responsabilidade, o custo de um ferry deficitário entre o Funchal e Portimão, que custa aos madeirenses um pouco mais de um euro em relação ao custo de uma viagem marítima entre a Madeira e o Porto Santo, o movimento Mais Porto Santo desafia o Executivo madeirense a estender o Subsídio Social de Mobilidade entre as ilhas aos três meses de Verão”. Uma medida que, no entender de José António Castro, serviria para “equilibrar a balança e não prejudicar a economia da Ilha Dourada durante esse período”.

O líder do ‘Mais Porto Santo’ entende que o Ferry entre a Madeira e Portimão não é mais do que uma “concorrência desleal” ao Porto Santo, ao promover o pagamento de um ferry até Portimão com “preços vergonhosos”, comparativamente aos praticados pela Porto Santo Line.

Enaltece o reembolso de 25 euros aos residentes da Madeira para viajarem até ao Porto Santo, ao longo de nove meses, apresentado pelo Governo Regional, em Fevereiro de 2016, de forma a combater a sazonalidade da ilha dourada e incentivar a economia daquela ilha, mas critica a obtenção “patética” do reembolso, sem que nada o justifique.

“Perante estes dados, desafiamos o Governo Regional a estender o subsídio de mobilidade aos três meses de Verão, como forma de esbater a concorrência desleal que o PSD-Madeira entendeu promover”, pede o Vereador José António Castro, que teme que a procura pelo Porto Santo diminua face aos valores que estão em jogo.

“Uma viagem marítima para um residente na Madeira até ao Porto Santo tem um custo exacto, neste momento, de 56,94 euros, para um trajecto de duas horas e meia, já uma viagem marítima entre a Madeira e Portimão é oferecida a 58,20 euros, para uma deslocação de 23 horas. A diferença é de apenas 1 euro e 26 cêntimos, o que é ridículo”, entende José António Castro, acreditando que o subsídio de mobilidade “ajudava a minimizar este atentado político”.

Diz mesmo que, com a chegada do mês de Julho, “vai ficar uma vez mais demonstrada a real forma como o Executivo madeirense olha para o Porto Santo, certamente com desdém, menosprezo e sem preocupação por quem lá vive, caso contrário não instituiria um crime desta natureza”, acusa o líder do movimento Mais Porto Santo, que também não poupa críticas à Câmara Municipal local.

“Infelizmente, a Vereação social-democrata, liderada por Idalino Vasconcelos, adoptou a mesma génese política do Governo Regional, isto é, de governar para o espectáculo, triste neste caso, pois limita-se a aparecer nas festas, a dizer que está fortemente empenhada em ajudar o povo mas, na realidade, come e cala tudo aquilo que vem da Quinta Vigia”, acusa, salientando que os porto-santenses “precisam de mais, de políticos capazes e destemidos que defendam os interesses das suas gentes, o que neste momento não acontece”.

Mesmo assim, José António Castro alimenta a esperança de que os responsáveis da Câmara Municipal do Porto Santo “irão se juntar a nós neste desafio que propomos ao Governo Regional, para que a nossa economia não seja prejudicada durante os meses fortes do Verão, por uma decisão propagandista que está à vista de todos é um total fracasso”, termina José António Castro.