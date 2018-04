Mais Porto Santo denuncia ataque “vergonhoso e imoral” do Governo da República

Num comunicado hoje dirigido à imprensa, o Mais Porto Santo manifestou o seu desagrado em à adjudicação do concurso internacional para a linha regular entre a Madeira e o Porto Santo à companhia aérea espanhola Binter, classifcando-o de “mais um ataque vergonhoso e imoral contra os porto-santenses, desta feita perpetuado pelo Governo da República”.

“A confirmar-se que será esta companhia a assegurar as ligações inter-ilhas, os porto-santenses serão uma vez mais duramente penalizados, para já porque a operação será entre as ilhas da Madeira e do Porto Santo e não ao contrário, entre o Porto Santo e a Madeira, como previa o concurso público, depois porque entre os meses de Outubro e Abril só está garantida uma ligação diária”, adianta a mesma nota.

“A Binter revela que a operação entre a Madeira e o Porto Santo será feita com aviões ATR-72 com capacidade para cerca de 70 passageiros. Mas para quê que nós queremos um avião tão grande se não podemos viajar no mesmo dia de e para o Porto Santo? Apenas no Verão os voos da Binter permitirão ir e voltar no mesmo dia. Isto é um atentado, uma humilhação que não podemos aceitar. Temos de dizer basta”, frisa José António Castro, vereador do movimento de cidadãos na Câmara Municipal do Porto Santo, que promete avançar, desde já, com uma petição pública que mobilize a população e ajude a alterar esta “indigna oferta”.