Mais dois navios vão ao fundo nos mares da Madeira

Em pleno Dia Mundial dos Oceanos, a secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, avançou que na linha daquilo que tem sido feito nos nossos mares, na medida em que o Governo Regional “pretender criar um roteiro de mergulho no arquipélago”, vão ao ‘fundo’ mais dois navios, um navio-patrulha, nomeadamente o ‘Cacine’, e mais uma corveta, que foram cedidos. “Existem dois locais possíveis. O Caniço e entre Santa Cruz, Machico e Ponta de São Lourenço, que é outra possibilidade”.

Quanto à próxima embarcação que servirá de recife, no Parque Marinho do Cabo Girão, a data prevista está apontada para Setembro. “Apesar daquele parque marinho não ser muito extenso foi necessário fazer mergulhos e escolher o local ideal para o navio assentar. Escolhemos um local mais próximo de Câmara de Lobos e mais distante da Fajã dos Padres”, avançou Susana Prada.

Dia Mundial dos Oceanos assinalado em conferência

Susana Prada compareceu à conferência MaRAM, realizada esta manhã, no auditório do edifício do Campo da Barca, assinalando a efeméride do Dia Mundial dos Oceanos com dados optimistas. “Consequência da estratégia de combate à poluição do Governo Regional, a qualidade das águas costeiras da Região, têm vindo a registar melhorias significativas”, começou por referir a secretária regional, assegurando que “os resultados da monitorização das águas costeiras revelam o seu excelente estado global, evidenciando a boa qualidade química e ecológica”.

“O número de águas balneares com qualidade Boa e Excelente, aumentou de 33, em 2015, para as actuais 46. O número de praias com Bandeiras Azuis é de 14, mais três do que em 2015. Destaco ainda com orgulho a melhoria da qualidade das praias de Machico, que passaram de Más a Boas, devido à determinação deste Governo Regional e aos investimentos efectuados pela ARM no concelho”, evidenciou Susana Prada.