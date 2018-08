Mais de 800 emigrantes marcaram presença no arraial Millennium bcp

Aproveitando as férias na Madeira, mais de oito centenas de emigrantes madeirenses de primeira, segunda e terceira geração marcaram presença no ‘Arraial Millennium bcp’, que decorre ainda por esta altura na Quinta Jardins do Imperador, no Monte.

Segundo Rui Correia, director comercial para a Madeira desta instituição, este é um evento que serve para unir os clientes em torno do bcp, reforçando a parceria, nalguns casos com décadas, nomeadamente junto daqueles que são empresários nos seus países de acolhimento.

No evento marcaram presença representantes do Governo Regional da Madeira, da Câmara Municipal do Funchal e da Junta de Freguesia, sendo certo que o responsável do Millennium bcp realçou a importância de recuperar a confiança dos emigrantes, a relação de proximidade, a frontalidade e a informação completa que deve existir entre a banca e os clientes.

O bcp detém uma importante representação, que tem sido reforçada, nos mercados da diáspora, tais como a Venezuela e a África do Sul, daí que no caso da Madeira entre 15 a 18% dos seus clientes sejam emigrantes, o que representa o dobro do peso que a clientela da emigração tem na carteira de clientes do banco em Portugal.