Mais de 100 alunos já concorreram à bolsa universitária da CMF

As candidaturas às bolsas universitárias da Câmara Municipal do Funchal (CMF), para o ano lectivo 2018/2019, abriram na última terça-feira e, passados quatro dias, o balanço é positivo. Até ao encerramento de portas da CMF desta Sexta-Feira, 111 estudantes já tinham concorrido.

Para já, as candidaturas distribuem-se de forma equilibrada entre alunos dos três primeiros anos de Ensino Superior: 40 são do 1.º ano; 32 estudantes frequentam o 2.º ano; e 39 são do 3.º ano.

Para concorrer a este apoio financeiro, que este ano lectivo pode ascender aos mil euros anuais, os estudantes devem fazê-lo online, através do site da CMF . Depois de formalizarem a candidatura, os alunos podem acompanhar o processo naquela plataforma. Como uma grande parte destes alunos estuda no Continente, a candidatura através do site agiliza o procedimento.

A bolsa universitária da autarquia abrange todos os estudantes com residência no Funchal que frequentem os três primeiros anos do Ensino Superior, quer estudem na Região, no Continente ou fora do país. Aqueles que já usufruem de uma bolsa de estudo do Governo Regional, receberão cerca de 50% da atribuída pela autarquia funchalense.

As candidaturas decorrem até ao dia 30 de Novembro.