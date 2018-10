Mais 20 habitações serão recuperadas no início de 2019

O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa, e o vereador com o pelouro da área social, Jaime Silva, visitaram hoje três habitações que estão a ser recuperadas no âmbito do Programa de apoio à Reabilitação de Imóveis.

Estas visitas ocorrem numa altura em que a autarquia santa-cruzense já aprovou mais 20 projectos de recuperação de habitações, cujas obras que irão para o terreno já no início de 2019.

Filipe Sousa destacou a importância desta iniciativa, na medida em que “contribui para dar melhores condições de habitabilidade a famílias de fracos recursos. Muitos dos casos referem-se a pessoas com problemas de saúde associados, a crianças expostas a condições extremas, ou idosos com pensões bastante baixas”.

Este programa, inserido no âmbito da “missão social” da Câmara Municipal de Santa Cruz, surge de uma necessidade verificada quer por visitas ao terreno e contacto directo com a população, quer pela natureza dos pedidos de ajuda feitos junto ao Gabinete Social da autarquia.

Este programa destina-se a ajudar famílias carenciadas a melhorarem as suas condições de habitabilidade e já abrangeu, este ano, 24 agregados familiares.

Numa primeira fase estavam orçados 164 mil euros para intervenções em 16 habitações, valor este que foi reforçado em 60 mil euros para oito novos processos.