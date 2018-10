Magno Jardim prepara mais uma obra

O escritor madeirense, Magno Jardim, tem em preparação mais uma obra tendo como base de inquisição as seguintes obras “Profética Lusíada – quatro idades, joaquimismo, quinto império” de Manuel J. Gandra; “As Três Taças – Os Atlantes” de Vasco da Gama Rodrigues e as “Profecias de Bandarra” – Introdução de António Carlos Carvalho, de resto alvo de uma candidatura a uma bolsa do Ministério da Cultura.

“Este meu presente projecto de escrita a que me candidato na categoria de ficção narrativa passa por várias fases que podem ultrapassar até sensivelmente perto de um ano, desde a pesquisa, a elaboração de estudos e, ensaios que visam contactos com os mais diversos escritores e personalidades ligadas ao tema em questão, 5.º Império”, explica.

“O auge do homem moderno irá com certeza prender-se ao facto de no passado sempre terem existido grandes gnoses desenvolvidas, aplicadas de forma presente de modos a que, no futuro as houvesse como continuidade desses trabalhos, para que possam ser um exemplo a ser seguido. O que resta se não em obras destes imensos gigantes, humanos, em alma e espírito? Serão esses seres de imensidão, de dimensão improvável e muitas vezes mal- entendida? Quais foram as razões que os levaram a desenvolver tal árdua tarefa?”, questiona numa nota enviada ao DIÁRIO.

Este pequeno paragrafo diz servir de “fase introdutória ao corpo do livro a ser escrito, criando na nossa individualidade marcas profundas de uma aprendizagem constante, significativa e não redutora, sendo essa capacidade expansionista da nossa consciência acerca do nosso próprio conhecimento”.