Magno Jardim premiado pela ZL Editora

O escritor calhetense, Magno Jardim acaba de receber a notícia que vai ser premiado pela ZL Editora, a mesma que está a promover o IV Salão do Livro de Portugal que decorrerá em Lisboa a 28 de Outubro na “categoria de melhor livro educacional”. De acordo com o autor do ‘5 Império’, a decisão de “cinco reconhecidos críticos literários para a atribuição do prémio num evento (troféu Literário 2018) com 13 categorias, foi unânime”.

“São pequenos apontamentos é claro, mas que um dia podem vir a fazer a diferença”, começou por reagir não escondendo a satisfação por ver reconhecido o seu trabalho literário.

Adianta que foi ainda com mais satisfação por tomar conhecimento que a curadora e agente literária Jô Ramos lhe teceu elogios: “Seu livro é muito interessante e divulga uma parte quase esquecida do seu país e a identidade portuguesa”.

“Ainda ontem numa notícia lançada pela imprensa, em relação ao facto da Comissão Europeia manter as taxas de juro do país, em situação inalterável, o facto de exigir ainda assim mais à Madeira, nesse segmento e em associação a um página do conteúdo do livro, assumi que está a tornar-se cada vez mais relevante em termos de estudo”.