Mafalda Veiga já está a caminho da Madeira para actuar sábado no Festival Aqui Acolá

A artista portuguesa Mafalda Veiga já está a viajar rumo à Madeira, onde dá concerto, este sábado, na Ponta do Sol, no âmbito do Festival Aqui Acolá.

“A caminho da Ponta do Sol. Amanhã tocamos no Festival Aqui Acolá às 22,45h”, escreveu a cantora na sua página do Facebook.

Entretanto, confira o programa de hoje do festival na Ponta do Sol:

19h00 – Húmus – The dead must be killed once again?

• Dança – rua

Intervenção de dança contemporânea na rua, criado a partir das obras de Raul Brandão e de Herberto Hélder. A coreografia é de Dimitra Poulos e Nuno Sousa.

20h30 – Olhos Caídos, Ciclo Tânia Carvalho • Dança – palco 3

Uma das mais importantes coreógrafas portuguesas da dança contemporânea celebra este ano 20 anos de carreira. Olhos caídos teve a sua estreia na Bienal de Lyon.

21h45 – Dead Combo • Música – palco 2

Dead Combo é uma das bandas nacionais mais importantes do momento, lançou recentemente o seu 6.º álbum que se encontra no 1º lugar no Top de vendas nacionais.

23h00 – Mercedes Peon • Música – palco 1

Tradicional, étnica, eletrónica são palavas que definem o trabalho Mercedes Peon, vencedora de vários prémios, apresenta um concerto de fusão etno-contemporânea.

00h30 – Dj Michael Yang • palco 1

Michael Yang assume-se como um apaixonado por boa música. O disco, deep house e techno são três dos estilos que o inspiram, ele que é fundador da marca Fluid.