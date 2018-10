Madelena Nunes enaltece a “visão humanista” da Casa de Saúde São João de Deus

A III Convenção de Comportamentos Aditivos e Dependências da Madeira, que se realizou na Casa de Saúde São João de Deus (CSSJD), no Funchal, contou com a presença da Vereadora Madalena Nunes que enalteceu a importância de se continuar a potenciar momentos de partilha, de conhecimentos e de reflexão sobre esta temática, sabendo que na CSSJD as soluções passam sempre por algo que a Autarquia também defende: “respeitar as pessoas e ajudá-las a encontrarem caminhos de dignidade e respeito, de capacitação e autonomização.”

A autarca destacou, na ocasião, que, ao longo dos últimos anos, a Câmara Municipal do Funchal tem procurado “construir as suas políticas públicas com base no conhecimento da realidade, mas também, e obrigatoriamente, com base numa visão do que queremos para a cidade, pelo que temos tentado sempre trabalhar em rede, pois não esquecemos que só com a ajuda de quem está no terreno conseguimos construir as nossas políticas públicas”.

Para Madalena Nunes, “conhecer as instituições, saber o que fazem e como podem cruzar o seu ‘know how’ com o nosso é vital”, sendo esse o exemplo da Casa de Saúde de S. João de Deus, parceiro da Autarquia desde a primeira hora, dando-se a conhecer, assim como à sua área de intervenção, e disponibilizando-se para colaborar com a autarquia. “Assim nasceu uma colaboração que tem sido profícua nos últimos anos, em especial no apoio às pessoas em situação de sem-abrigo”, salientou a vereadora que endereçou os parabéns pela “competência” e pela “humanidade” que esta instituição coloca no seu trabalho, manifestando total disponibilidade e abertura da parte do Município para o trabalho que continua a ser necessário executar em conjunto.”

Madalena Nunes aproveitou a oportunidade para visitar as novas instalações da CSSJD, que foram inauguradas este ano, constatando o seu “irrepreensível funcionamento” e a enorme mais-valia que já representam neste momento para a comunidade.