Madeirense Duarte Xavier julgado em Inglaterra por se fazer passar por mulher e seduzir homens no Tinder

O Diário de Notícias de Lisboa noticia o caso do madeirense Duarte Xavier, um homem de 34 anos, natural da Madeira, com barba e calvo que e vive em Inglaterra e que está ser julgado, em Londres, por se fazer passar por uma mulher na rede social Tinder para seduzir homens e ter sexo com eles.

Na rede social chamava-se Ana e, segundo a acusação, marcava encontros em que as vítimas tinham que estar de olhos vendados e não lhe podiam tocar. Pelo menos quatro homens terão caído no engodo.

De acordo com a acusação, Xavier apresentava-se no Tinder, e noutros sites de encontros como Craiglist ou Lovoo, como mulher.

O DN refere que o primeiro caso que chegou a tribunal ocorreu em Fevereiro de 2016 com um homem de 45 anos. A vítima terá chegado ao local do encontro, colocou a venda, mas quando o contacto físico se iniciou, o homem desconfiou e acabou por tirá-la. Quando viu que estava com um homem e fugiu. Um ano depois uma situação semelhante teve como vítima um homem de 29 anos.

“Senti-me violado, com o que ele me fez. Foi chocante”, disse uma das vítimas em tribunal.

Duarte Xavier negou todas as acusações, afirmando que as vítimas sabiam que ele era um homem, mas foi condenado. A sentença será divulgada no dia 9 de Novembro e até lá o madeirense permanece detido.