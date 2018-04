Madeirense Bruno Melim é cabeça-de-lista ao Conselho Nacional da JSD

É já esta sexta-feira que se inicia o XXV Congresso Nacional da JSD, que se realiza na Póvoa de Varzim e se prolonga até domingo.

Bruno Melim, candidato a líder da JSD-Madeira, será cabeça-de-lista ao Conselho Nacional, órgão máximo entre congressos, da candidatura Conquistar Portugal, liderada por Margarida Balseiro Lopes.

“É um lugar de reconhecimento para a Madeira uma vez que uma das preocupações da candidata nacional é são eleições regionais da Madeira no próximo ano querendo passar uma mensagem clara de que a nossa região Autónoma é uma pedra angular para a estrutura nacional”, diz Bruno Melim.

Recorde-se que o presidente da Comissão Política Regional da JSD tem inerência na comissão política nacional, estatuto singular partilhado com os Açores, mas que ainda assim Margarida Balseiro Lopes quis que a lista ao conselho nacional fosse liderada pelo futuro líder regional da JSD.

“Aos 22 anos sou um dos mais jovens cabeças-de-lista a este órgão considerando as listas apresentadas pelos candidatos à Comissão Política Nacional”, adianta.

O último madeirense a encabeçar a lista a este órgão foi Rómulo Coelho que liderou uma lista no âmbito da candidatura Cumprir Portugal, liderada por Hugo Soares (ex-líder parlamentar do PSD), no XXII congresso da JSD que se realizou em Fátima em Dezembro de 2012.