MadeiraShopping oferece peça infantil ‘A Menina do Mar num Mundo de Plástico’

O MadeiraShopping oferece, este sábado, 13 de Outubro, às 12 horas, a peça de teatro infantil denominada ‘A Menina do Mar num mundo de Plástico’. Um projecto que nasce da parceria com a Câmara Municipal do Funchal e a Associação Olho-te, para sensibilizar os mais jovens para a preservação do meio ambiente.

‘A Menina do Mar num Mundo de Plástico’ é um trabalho de expressão dramática apresentado por crianças que tem como tema o mar e os malefícios projectados pelo Homem no meio ambiente, pretendendo sensibilizar o público de todas as idades para a importância do tema.

Num jogo de “’az de conta’, este processo de criação colectiva pretende educar o público para as práticas de cidadania activa: participar, intervir, divulgar, agir e partilhar.

Esta peça teve como inspiração a obra da conhecida autora portuguesa Sophia de Mello Breyner Andresen – ‘A Menina do Mar’ – transportando todos os envolvidos pelo mundo da imaginação ao mesmo tempo que são sensibilizados para a importância de preservar o meio ambiente e, neste caso especificamente, o Mar.

Com esta iniciativa, o MadeiraShopping relembra todos os visitantes acerca dos cuidados que devemos ter com os Oceanos e ainda a fauna e flora marinhas, num momento em que o respeito pelo planeta Terra é fundamental e convida todos os seus visitantes a viajar pelo mundo marítimo, ao mesmo tempo que relembra a importância de preservar os oceanos e o meio ambiente.

A peça de teatro repete-se no domuingo, dia 14, às 16 horas, no piso 0 do MadeiraShopping.