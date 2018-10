Madeira vai assinalar Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama

O Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama celebra-se amanhã, com diversas acções de sensibilização e de informação sobre a doença.

Neste dia faz-se um apelo à mudança de comportamentos perante a doença e divulga-se informação sobre o tratamento, o rastreio, o diagnóstico e a prevenção do cancro da mama. Uma eco ou mamografia é suficiente para detectar a doença, que tem 95 % de hipóteses de bom prognóstico se detectada numa fase inicial.

Entre as diversas actividades destaque para a edição rosa do DIÁRIO, bem como para a proposta do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, que em parceria com a Câmara Municipal do Funchal, promove uma conferência intitulada “Vamos falar de Cancro de Mama”.

Está marcada para amanhã às 17h, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, e conta com as intervenções de Sara Câmaraque abordará a “Importância da prevenção do Cancro de Mama” e Marla Vieira que dará uma “Perspectiva psicológica do impacto do Cancro de Mama na vida do doente e sua família”.

Outubro é o mês internacional de Prevenção de Cancro da Mama, estimando-se que na Europa surjam todos os anos 430.000 novos casos e que uma em cada 10 mulheres venha a desenvolver a doença antes dos 80 anos. Por isso, a Liga Portuguesa Contra o Cancro, como entidade que há mais anos desenvolve actividades de medicina preventiva nesta área, também promoveu, em parceria com a Associação de Atletismo da Madeira, a nível regional uma “corridas das mulheres”, aberta a toda a população e de todas a idades, que visa a sensibilização para esta problemática.