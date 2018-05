A Madeira vai acolher a gala europeia dos ‘World Travel Awards’ em 2019, garante ao DIÁRIO a secretária Regional do Turismo e Cultura.

Paula Cabaço está tratar do dossier com membros da organização do evento que anualmente distingue os melhores destinos e que estão esta semana na Região a tratar de questões logísticas e acertar procedimentos para que a operação decorra de acordo com os padrões traçados. Aspectos que pode ler em pormenor na edição de manhã do DIÁRIO.

Em 2017, a Madeira foi distinguida pela terceira vez consecutiva como ‘Melhor Destino Insular do Mundo’. E foi na cerimónia da 24.ª edição dos World Travel Awards, evento que decorreu no hotel JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, no Vietname, que tudo começou a ser pensado. Até porque a Madeira fechava o ano obtendo o pleno, já que em Setembro havia revalidado o título europeu, que havia ganho em 2016, 2014 e 2013 e achava que podia dar maior expressão a estes prémios e com estes ganhar maior notoriedade, como agora se confirma.

Criados em 1993, os World Travel Awards reconhecem os melhores exemplos de boas práticas no sector do Turismo, à escala global, bem como o trabalho desenvolvido na área da indústria turística, de modo a estimular a competitividade e a qualidade, sendo a selecção dos nomeados feita pelo público em geral e por mais de 200 mil profissionais de turismo oriundos de 160 países.

Os prémios representam uma das distinções mais importantes que os diversos agentes do sector turístico podem receber, sendo a marca reconhecida globalmente como selo de qualidade.