Madeira teve saldo natural negativo em 2017

Os resultados definitivos das estatísticas demográficas de 2017 indicam um saldo natural negativo de 553 indivíduos, inferior ao de 2016 (-756 indivíduos), resultante de um número de nados vivos (1.960 indivíduos) inferior ao número de óbitos (2.513 indivíduos).

Os 1.960 nados-vivos filhos de mães residentes na Região Autónoma da Madeira (RAM) registados em 2017 traduzem um aumento de 5,5% face a 2016 (1.858 nados-vivos). Das crianças nascidas neste ano, 51,0% eram do sexo masculino, representando uma relação de masculinidade à nascença de 104%, ou seja, por cada 100 crianças do sexo feminino nasceram cerca de 104 do sexo masculino.

Dos nascimentos ocorridos neste ano, 54,3% ocorreram fora do casamento: 55,1% de pais que viviam em coabitação e 44,9% de pais que não viviam em coabitação. No que respeita à idade das mães, verifica-se que 34,4% dos nados-vivos eram filhos de mulheres com idade inferior a 30 anos.

As mães com idades compreendidas entre os 30 e os 34 anos foram responsáveis por 32,9% dos nascimentos averbados neste ano, não havendo registo de nados-vivos de mães com menos de 15 anos. A proporção de nados-vivos de mães com 40 ou mais anos apresentou um aumento, passando de 7,0% em 2016 (130 nados-vivos) para 8,4% em 2017 (164 nados-vivos).

Os 2.513 óbitos averbados em 2017 correspondem a menos 101 óbitos que em 2016 (2.614 óbitos). Da totalidade de óbitos registados, 93,9% ocorreram em indivíduos com 50 ou mais anos, sendo 63,1% em indivíduos acima dos 75 anos. O número de óbitos variou ao longo dos vários meses do ano, atingindo o valor mais elevado no mês de janeiro (243 óbitos) e o valor mais baixo no mês de julho (170 óbitos).