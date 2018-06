Madeira terá águas mais frias do que o normal no Verão

Este Verão, a Madeira terá a presença de águas mais frias do que o normal. Os dados são avançados pela página meteorológica ‘Best Weather’, que alerta para as condições bastante distintas entre os arquipélagos dos Açores e da Madeira “devido ao estabelecimento de um padrão de circulação atmosférico e oceânico diferente dos anos anteriores”.

“Na Madeira, a presença de águas mais frias do que o normal e a tendência para uma intensificação da TUTT, que é uma área de vorticidade nos níveis altos, geralmente posicionada entre o Anticiclone da Bermuda-Açores e o anticiclone do Norte de África, levará a um Verão um pouco mais ventoso e fresco do que o normal”, escreve a página especializada em meteorologia.

Quanto aos Açores, “a presença de águas bem mais quentes do que o normal levará a um Verão bastante quente e húmido”, esperando-se que “possam ocorrer alguns episódios de precipitação intensa a partir de Setembro”.

“Este ano a temporada de furacões terá um comportamento diferente do ano passado, esperamos menos ciclones nas latitudes baixas e mais nas latitudes subtropicais, com possibilidade aumentada de alguma tempestade tropical que possa atingir os Açores, entre Setembro e Novembro”, alerta a ‘Best Weather’.