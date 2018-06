Madeira tem de diversificar a sua economia e apostar mais na área tecnológica

A Madeira tem potencial enorme em muitas áreas, que vão da agricultura às novas tecnologias e empresas de software, que tem um potencial enorme de crescer, nomeadamente, nos espaços insulares, porque não se submetem a barreiras físicas.

O ministro da Economia recusou que o crescimento do País se tenha devido unicamente ao crescimento da União Europeia e respondeu aos que diziam que o aumento do salário mínimo ia prejudicar as exportações, com os números muito favoráveis do crescimento - crescimento de 11,2%, 18 % em Abril quando comparado com o mês homólogo de 2017. Um aumento de exportações que advém de uma competitividade não baseada na desvalorização dos salários, das pessoas.

“O investimento crescei no ano passado ao ritmo mais elevado dos últimos 18 anos, 9%”. Um crescimento do investimento externo e interno.

A confiança dos cidadãos e dos empresários está no nível mais alto dos últimos 20 anos. Em simultâneo, as empresas estão a reduzir o seu endividamento.

Mas a desigualdade, exclusão social e pobreza continuam a ser demais para se aceitar. Mas, realça, depois de quatro anos com os números sempre a subir, alcançaram os 27%, houve uma descida do indicador, muito resultante, por exemplo, da descida do desemprego.

Hoje cidadãos olham para o Orçamento como um documento que melhora as suas condições, garante o ministro.

No turismo, “demos impulso muito forte às políticas públicas, de três naturezas”: reforçar o investimento (280 novas rotas); espalhar o território do turismo (2/3 do turismo foi na época baixa); e valorização de quem trabalha no sector. Quem trabalha no turismo está sempre sujeito à precariedade se não baixarmos a sazonalidade”.

É necessário valorizar e ligar mais o turismo ao património e à cultura.

Uma área que nas economias insulares está a ganhar importância é a das novas tecnologias. Um área em que Madeira tem de apostar e, acredita o ministro, tem capacidade para atrair jovens de todo o mundo. O programa Startup Portugal apoio essas iniciativas, nomeadamente com capitais de risco e business angels. “é com estas empresas que queremos trabalhar, é com o Funchal que queremos trabalhar”.

Tal como no País, o PS quer demonstrar na Madeira que a mudança de Governo será benéfica para a Madeira.