Madeira também vai atribuir suplemento de 150 euros a enfermeiros especialistas

A Madeira vai acompanhar a medida hoje publicada em Diário da República, que concede um suplemento remuneratório de 150 euros aos enfermeiros especialistas, com efeitos retroactivos a partir de 1 de Janeiro. A confirmação foi dada pelo secretário da Saúde, que considera que esta é uma medida justa e que “só peca por ser tardia”.

Foi à margem da cerimónia de abertura das XII Jornadas Luso-Espanholas da Coluna, que decorrem no Centro de Congressos da Madeira, que Pedro Ramos afirmou que vai existir cabimento orçamental para corresponder a esta medida, sendo que será discutida com a vice-presidência do Governo Regional a forma como este suplemento será concedido.

Questionado sobre o facto do valor ficar aquém do que era pedido pelos enfermeiros, o secretário da Saúde diz que o sindicato dos Enfermeiros é que aceitou o acordo com o Governo da República. “Tudo o que foi implementado a nível nacional será também implementado na Região Autónoma da Madeira”, frisou Pedro Ramos.