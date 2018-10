Madeira sob aviso amarelo até à madrugada de quarta-feira devido à chuva forte

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso amarelo devido à previsão de chuva por vezes forte em todo o arquipélago da Madeira.

O aviso de precipitação vigora desde o meio-dia desta terça-feira até às 3 horas da madrugada de quarta-feira, de acordo com a mais recente actualização efectuada pelo IPMA.

Nas próximas horas, a Região poderá contar com “períodos de chuva ou aguaceiros, que poderão ser pontualmente intensos e acompanhados de trovoada”. O vento é fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante Leste, rodando gradualmente para o quadrante Norte, sendo no Funchal fraco (até 15 km/h).